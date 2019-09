Se están dando resultados en seguridad gracias a trabajo conjunto, asegura Elvira Paniagua

Celaya.- La alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez señaló que la detención de una banda de extorsionadores, donde un integrante era elemento de Seguridad Pública y el otro agente de Transito, fue por el trabajo conjunto de las dependencias de seguridad, a pesar de que a las doce y media del día la edil comentó que apenas acababa de escuchar la declaración como tal.

Comentó que esto es derivado de las investigaciones que tiene la fiscalía.

Señaló que por esta detención no implica que estén finalizados los trabajos, se seguirá investigando y estos resultados brindarán mayor seguridad y tranquilidad.

No descarto que haya más elementos involucrados, ojala no sea el caso y seguiremos trabajando, debe haber confianza en los policías de todos los niveles de gobierno , si hay elementos malos no deben estar dentro de las fuerzas de ningún nivel"