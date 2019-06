Esta es una nueva modalidad para asaltarte ¡dentro de tu casa!

León.- Hampones que se hicieron pasar por empleados de Telmex asaltaron una residencia en Panorama.

Golpearon a la propietaria y a tres empleados, los dejaron amordazados y amarrados para luego huir con la caja fuerte.

La afectada, luego de recibir atención médica, acudió ante las autoridades correspondientes para presentar la denuncia. Fue atendida por la Agente del Ministerio de la Unidad Especializada en Investigaciones de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio región A, Lilia Sandra Ortega Rodríguez, el 14 de mayo del presente año, abriéndose la carpeta de investigación 49536/2019.

Cortan línea telefónica

Socorro N. relató que un sábado antes observó que unos hombres treparon por una escalera y subieron a un poste, y que de rato ya no tenía línea telefónica.

El lunes siguiente dos personas que se hicieron pasar por empleados de Telmex, tocaron a la puerta y le dijeron que iban a reparar la línea que les habían reportado.

Dentro de la casa había dos empleadas domésticas y un constructor que hacía reparaciones.

Cuatro delincuentes

Los sujetos traían uniformes de Telmex y la camioneta traía los logotipos de la empresa, por lo que no sentí desconfianza. Me preguntaron por el módem del internet que porque ahí estaba la falla”, narró la afectada.

“Me pidieron subir a la recámara para revisar el cableado y un supuesto modem. Ya en el cuarto uno de ellos sacó una pistola y me la puso en la sien; alcance a tirársela. La volvió a tomar y me la puso en la boca, me golpeó y luego me amordazó, me ató las manos y me cubrió con una colcha”.

La víctima siguió relatando su calvario y dijo que hasta después se dio cuenta que la hubieran podido matar, pues no eran sólo dos, sino cuatro los delincuentes.

Los asusta alarma de celular

Dos de ellos subieron a la azotea donde estaba el constructor, lo bajaron y lo ataron. Otros dos delincuentes golpearon y ataron a las empleadas domésticas.

De milagro sonó el celular que dejé cargando en la cocina, y los sujetos se asustaron, pensaron que era una alarma, y huyeron con la caja fuerte que tenía en mi recámara, y donde había dinero en efectivo y joyas”, relató Socorro N.

Manifestó que en dos ocasiones gritó a sus vecinos que la ayudaran, pero no encontró ayuda. Llamó al 911 y en pocos minutos estaban varias unidades, pero los delincuentes se esfumaron.