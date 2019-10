Se 'inundan' de chapopote en Alameda y Bosques de la Alameda

Celaya.- Habitantes de la colonia Alameda y Bosques de la Alameda sufrieron de una inundación pero en esta ocasión no solo fue agua, sino chapopote, material que afectó sus casas, banquetas, plantas y vehículos.

En la Alameda, la calle más afectada fue Coahuila en el tramo de 20 de Noviembre y Héroes de Nacozari.

Aquí siempre se inunda, es el punto más bajo de la Alameda, pero las últimas dos ocasiones no solo era agua, sino chapopote, pero el colmo fue el sábado en la noche; era pura agua con chapopote, se inundó todo, se metió a las casas, el auto se quedó afuera pero ya no prende, nos dice el mecánico que espera no se haya metido al motor o a algo porque si así pasa, el auto ya no servirá, quedará sin solución ¿y quién va a responder por eso? además perdimos zapatos, ropa; a los perritos que tenemos les puede hacer daño ese material”

Yeymi/Vecina afectada.