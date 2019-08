Se inundan deportivas, usuarios practican deporte entre charcos y lodo

León.- Las lluvias han causado estragos no sólo en las calles de la ciudad, las unidades deportivas también se han visto afectadas al punto de que se ha cancelado el uso de algunas canchas.

En la Deportiva Antonio ‘Tota’ Carbajal, las canchas de futbol permanecieron cerradas durante ocho días pues se inundaron por completo; en algunos puntos aún hay agua acumulada y toda el área de la pista de atletismo tiene lodo y charcos.

El depósito de basura verde ya se convirtió en un tiradero de todo tipo de desechos en la deportiva ‘Tota’ Carbajal. Foto: Omar Ramírez.

“Parecía como una presa, no profunda pues, pero toda la cancha inundada reflejaba como si fuera una presa, hasta que se hicieron como unas zanjas para que corriera el agua, se ve que está seca por encima, pero es puro lodo si la pisan”, comentó un guardia de seguridad de la deportiva.

Amanecen canchas encharcadas

También las canchas de basquetbol, voleibol y frontenis amanecen encharcadas; si hay partidos programados, el personal de la unidad tiene que barrer el agua.

También la pista de atletismo luce enlodada; el problema dice el titular de la Comude, es porque el nivel del terreno está más abajo. Foto: Omar Ramírez.

El techo del auditorio donde se realizan los partidos de basquetbol y otras disciplinas, tiene goteras cuya humedad afecta la duela de la cancha.

En general, la Deportiva ‘Tota’ Carbajal luce descuidada, al lado de la cafetería hay un depósito de basura verde, en donde acumulan ramas, troncos y pasto de las podas, pero se está convirtiendo en un tiradero de desechos.

Suspenden servicio de canchas

En cuanto a los baños, sólo en algunos hay agua, a las puertas les falta el seguro para que cierren, y están sucios.

“Pues algunos están cerrados, yo creo que no funcionan, también están poquito sucios y del lavado sale un chorrito de agua, algunas puertas no tienen pasadores, detenemos la puerta con la mano para que no la abran”, coincidieron algunos niños que acuden a los cursos de verano.

En la Deportiva del Parque del Árbol hay un letrero en la taquilla anunciando la suspensión de las canchas de futbol, que con el pasto crecido conserva el agua y tarda más en secarse. Lo mismo pasa en la Deportiva del Coecillo.

Afectaciones

Cada año las lluvias causan daños en las unidades deportivas; esta vez, la fuerza del agua fue tal que derribó una barda perimetral en la unidad Jesús Rodríguez, ubicada en San Miguel; además, inundó la alberca de la Deportiva Enrique Fernández Martínez.

El Director de la Comude informó que la barda que se desplomó en la Deportiva de San Miguel a causa de las lluvias ya está siendo construida. A la izquierda, el material para tal fin. Foto: Omar Ramírez.

“La primera afectación la tuvimos el 5 de junio, se cayó una barda, en la deportiva del Estado se metió el agua hasta la alberca, y en todas las demás tuvimos afectaciones en canchas”, dijo Roberto Elías Orozco, director de Comude.

Explicó que en la unidad ‘Tota’ Carbajal, la pista de atletismo y canchas se inundan frecuentemente porque el nivel de terreno está más abajo del resto de las instalaciones.

Nuevo jefe de unidad

Para solucionarlo se hicieron unos canales para que corra el agua; además, se planea subir la cancha del nivel del piso para lograr una pendiente, y se instalarán drenes.

Sobre la basura, los baños y las láminas, dijo que la semana pasada se cambió al jefe de unidad de la Deportiva ‘Tota’, el cual está formando su equipo de trabajo para mantener la deportiva más digna.

“Nuestra cuadrilla de mantenimiento está atendiendo los baños, la limpieza y todas las afectaciones de las deportivas”, dijo.

Dan mantenimiento

Agregó que se dará mantenimiento a la duela del auditorio y se impermeabilizará el techo pues desde hace 8 años aproximadamente no se hace.

“Son muchas las necesidades lo reconocemos, estamos trabajando en ellas, estamos tratando de tener ahorros en nuestra operación porque de ahí tiene que estar saliendo el recurso, desde la operación de los programas que estamos generando y de los accesos”.

En el Parque del Árbol suspenden el uso de canchas. Foto: Omar Ramírez.

El titular de la Comude comentó que la barda que la lluvia derribó ya se está levantando, mientras que el desborde de la alberca de la Enrique Fernández fue atendido para darle mantenimiento.

Dijo que las únicas obras programadas con recurso municipal y estatal son: rehabilitación de las canchas de futbol rápido de la deportiva del Estado y de la cancha de tenis de la unidad de San Miguel, con cerca de 4 millones 800 mil pesos; el resto será con recursos propios de Comude.

Obras programadas

Rehabilitación de canchas de futbol rápido en la deportiva del Estado.

Rehabilitación de cancha de tenis en la de San Miguel.

