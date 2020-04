Se las ingenian para festejar Día del Niño en confinamiento

Irapuato.- Este 30 de abril, los niños podrán celebrar con una fiesta virtual esta fecha tan especial para ellos.

Normalmente se celebraba con festivales en las escuelas, sin embargo, las medidas de sana distancia debido a la pandemia del coronavirus, este año es necesario encontrar ideas para celebrar a los reyes de la casa a pesar de la cuarentena.

Y por ello, los festejos tendrán que ser en casa, ante la pandemia por el coronavirus.

Isabel Castañeda González, maestra de educación primaria, actualmente trabaja en la escuela Margarita Solís de Irapuato, atiende al grupo 4 C y tiene a su cargo a 33 alumnos.

A quienes a raíz de esta contingencia sanitaria por el Covid_19, comenzó a dar clases online, a través de la plataforma zoom.

Empecé a pensar que no podía llegar el día del niño y pasar como un día más, al ser uno de los días más esperados por nuestros alumnos,” refirió.

Compartió que, durante la semana previa al día del niño, en su aula virtual organizaron la semana loca y fue compartiendo algunas fotografías en sus redes sociales con el objetivo de inundar las redes de inocencia, alegría, creatividad y cosas positivas.

Para este Día del niño, la maestra en educación primaria ha preparado una fiesta virtual, llena de sorpresas para sus alumnos.

Sin embargo, ha decidido invitar a todos los niños que deseen unirse a la celebración.

La cita es este jueves 20 de abril en punto de las 11 :00 a.m. la trasmisión en vivo estará abierta a todo el público en facebook en el perfil: Isabel Casteñada González.

La invitación es para chicos y grandes, y pueden estar disfrazados de su personaje favorito para disfrutar del festejo que será inolvidable.

Posteriormente la maestra está invitando a los padres de familia a compartir sus fotografías durante la celebración.

Castañeda González destacó que tenemos que procurar a nuestros niños, “la inocencia es lo que más se tiene que cuidar y fortalecer en los menores, tratarlos con mucho cariño, darles mucho amor, hacerlos sentir importantes, hacerles saber que es muy importante para nosotros los adultos saber que están bien”.

Explicó que ahorita con la situación que se está viviendo es importante que las estructuras mentales que se están forjando, tienen que ser estructuras basadas en amor, cuidado, cariño, "es mejor cuidar a nuestros niños que el día de mañana reparar adultos".

Los padres también

Celaya.- Este día de niño será algo diferente para los pequeños celayenses, pues no podrán salir de casa debido a la contingencia por el COVID 19, pero los padres de familia están echando a andar su imaginación para lograr un perfecto día del niño.

Tras los contagios que se están dando en Celaya y México, algunos negocios no esenciales están cerrado, y además, no se puede tener a mucha gente en lugares cerrados, es por eso que salir a festejar no podrá ser posible este año.

Entre lo más destacado se encuentra en hacer fiestas en donde sólo esté la familia cercana en casa y celebrarán con un pastel hecho por ellos o comprado, con gelatinas y con algunos regalos para que los niños disfruten su día.

Algunos planean, sin salir de casa, poner una alberca y hacer una comida divertida para los pequeños, como pizza, hamburguesas y papas.

Las piñatas no podrían faltar, la idea es que los niños también disfruten con dulces y hacer algo divertido.

La idea es divertirnos, yo creo que vamos a comprar algunas palomitas o botana, poner alguna buena película y con algunas cobijas, hacer nuestra propia sala de cine, es la idea que tengo para festejar a los niños”, comentó una madre de familia.

Algunos más se fueron por la tecnología, pues en redes sociales, habrá algunos festejos que serán virtuales, en donde se estarán compartiendo manualidades y actividades para los pequeños, entre los más destacados está el Papalote Museo del Niño.

En esta plataforma habrá concursos como pastel de lego, concurso de disfraces, los niños realizarán experimentos, cantarán y escucharán un cuento a través de sus celulares o computadoras.

