Se manifiestan conductores de Uber; denuncian agresión de policías municipales

Irapuato.- Conductores de la plataforma Uber se manifestaron fuera de las oficinas de Movilidad del Estado, para denunciar que uno de sus compañeros fue golpeado por elementos de Policía Municipal, mientras intentaban detener a una grúa que se llevó el auto de uno de ellos.

Los hechos ocurrieron la tarde de este viernes, cuando elementos de Movilidad detuvieron a uno de los conductores de Uber cerca del parque industrial Castro del Río, lugar al que sus compañeros fueron a intentar detener que se llevaran el auto en grúa.

Jesús Adrián Corona, quien indicó que fue golpeado por elementos de Policía Municipal, señaló que varios conductores persiguieron la grúa donde iba el automóvil y entonces decidió cerrar el paso con su vehículo; indicó que minutos después se dio la agresión.

Me le cerré a una grúa y llegaron los policías municipales, cuando yo estaba abajo me subí a mi unidad, y cuando me subí los policías llegaron a pegarme arriba del carro, me golpearon”, dijo.