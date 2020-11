Se manifiestan por acoso en el ISSSTE

Irapuato.- La supervisora administrativa del ISSSTE, Celia Juárez Paniagua y trabajadores de la clínica se manifestaron a las afueras del hospital por la agresión que sufrió la compañera la semana pasada, donde denunciaron abusos y acoso.

La afectada comentó que el acoso comenzó desde el año 2017, fecha en la que se le removió de su puesto en cocina y empezó a rodar por diferentes puestos, a tal grado de que no le permitían que saliera de la clínica a comprar alimentos, por lo cual tomó fotografías de una mujer, la cual salió a comprar alimentos y quien es la esposa del contador, Alejandro Márquez, subdirector administrativo del ISSSTE Irapuato, quien la ha estado acosando.

Su esposa venía de la calle con alimentos, a mi me prohibió el 19 de octubre salir a comprar alimentos, que sí lo hacía era con un respectivo pase de salida, pero yo veía que todo mundo estaba entrando y saliendo; desde ese día acaté la orden, no salia para nada, pero si veía que era arbitrario, ¿por qué a unos sí y a otros no?”, refirió.

Sobre la agresión, expuso que sucedió el jueves 5 de noviembre, mientras realizaba un inventario de equipos de cómputo, por lo que entró a la oficina del contador, cuando éste se encontraba afuera.

Pedí entrar a su oficina para hacer el inventario, cuando yo me encontraba atrás de su escritorio, él entró y pidió hablar conmigo y cerró la puerta, me pidió borrar las fotos que le habían dicho que yo tenía de su esposa y de él; yo le dije que no tenia fotos, que las había borrado, él continuaba diciendo que quería que las borrara, que me iba a denunciar, a acusar de secuestro. En ese momento yo intente salir de atrás del escritorio y él me lo impidió”, dijo.