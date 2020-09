Se niega Gobernador Diego Sinuhe Rodríguez a hablar de seguridad en Guanajuato

Irapuato.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodriguez Vallejo realizó una gira de eventos en Irapuato, a la que no fueron convocados medios de comunicación y además se negó a dar entrevista cuando fue encontrado.

AM encontró al gobernador e intentó entrevistarlo, sin embargo, Rodriguez Vallejo se negó a dar alguna declaración.

Agenden una entrevista con la gente que traemos y con todo gusto vamos a su medio, no puras banqueteras, ¿por qué no me regalan una buena (entrevista) en sus medios”, agregó, tras preguntarle sobre el tema de seguridad.