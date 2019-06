Se niegan autoridades a difundir por qué el aumento al pasaje

León.- Han pasado ocho días desde que se instaló formalmente la Comisión Mixta Tarifaria para determinar el aumento al pasaje del transporte público y aún no se conoce el diagnóstico técnico que los concesionarios entregaron al director de Movilidad, Luis Enrique Moreno Cortés.

Este estudio contiene la información que justifica la solicitud del alza al pasaje, pero no se puede dar a conocer porque, según el funcionario, contiene datos personales.

El Director protege tanto el diagnóstico que ni siquiera puede entregárselo a las autoridades, en este caso a la regidora priista Vanessa Montes de Oca Mayagoitia, quien pertenece a la Comisión de Movilidad, y a la Comisión Mixta Tarifaria.

La regidora explicó que al menos en las dos reuniones de la Comisión de Movilidad y en la primera mesa de trabajo de la Comisión Mixta Tarifaria, que se llevó a cabo el lunes, ha solicitado una copia del diagnóstico técnico.

También dijo que le ha pedido personalmente el estudio al director de Movilidad y él se lo ha negado.

En la instalación de la Comisión Mixta Tarifaria, la regidora pidió al Alcalde el diagnóstico y éste le respondió que en la siguiente reunión se lo presentaría. De nuevo lo solicitó en la segunda reunión de la Comisión de Movilidad, pero Daniel Villaseñor Moreno, presidente de los Transportistas Coordinados de León, le comentó que no podía entregárselo porque el estudio contiene datos personales que se podrían violentar.

La edil dijo que lo volvió a pedir en la primera mesa de trabajo de la Comisión Mixta Tarifaria y, en respuesta, Villaseñor señaló que ya se lo había entregado al director de Movilidad.

La información la he pedido en varias ocasiones, le he hablado al director de Movilidad y se niega a darme la información, me argumenta que eso se va a ver en la Comisión, que no me puede dar más información o me da largas”, señaló Montes de Oca.