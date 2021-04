Se pierden casi 5 mil empleos en el sector constructor en un año

Guanajuato.- De febrero 2020 al mismo mes de 2021 la industria de la construcción en el estado de Guanajuato acumula 4,570 empleos formales perdidos, un 6.6% a la baja.

ADEMÁS: 'Edifica' ganancias sector construcción

Además la expectativa de esta industria para el presente año es “muy triste”, opinó en conferencia de prensa el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Guanajuato, Enrique Octavio Aranda Anaya.

El número de asegurados asociados a un empleo en la industria de la construcción en Guanajuato a febrero 2021 son 65,111 frente a los 69,681 de un año antes, según datos oficiales recopilados por el Observatorio de la Construcción de CMIC.

Crece inversión pública, pero sólo un poco

En cuanto a montos de inversión en obra pública hay un pequeño repunte derivado del endeudamiento del Gobierno del Estado, pero aún lejos de los niveles del 2017.

En 2017 el monto de inversión pública en obras en Guanajuato fue de 14 mil 391 millones de pesos, mientras que el 2020 cerró con 11 mil 855 millones de pesos.

El inicio de año en inversión (a febrero) es bueno, en 2020 (mil 259 millones) y se sostiene en el 2021 (mil 263 millones), pero eso es por la inercia de la deuda estatal que permite ejecutar obra más pronto en el año para dinamizar la economía.

No obstante, apuntó el dirigente empresarial, el recurso de deuda es limitado y no alcanzará para sostener ese ritmo de ejecución de obras durante todo el año.

Lamentó que no hay concurrencia de recursos federales para obras, si acaso en infraestructura educativa, pero no en comunicaciones ni en otros rubros. La inversión federal se concentra en megaproyectos pero no se dispersa en estados.

Luis Gerardo García Hernández, secretario de CMIC, anotó que en general la inversión estatal de 2021 será muy similar a la del 2020, pero en los municipios va a la baja, por ejemplo en León pasará de $1,200 a $800 millones de un año a otro.

Aranda Anaya insistió en que las grandes obras (como pasos a desnivel) no dispersan la economía entre las constructoras que esperan por tener contratos.

Hay una obra pequeña que nos ayuda a sobrevivir pero no hay el flujo constante del trabajo que teníamos. Hay problemas de liquidez en muchas empresas”, anotó.

También tienen claro que ya no pueden ver a la obra pública como la única opción y buscan con los municipios que los vinculen con los grandes proyectos privados. Aunque igualmente hay una baja en la confianza privada para invertir en obras.

Ya llevamos cuatro años en caída libre”, concluyó el Presidente de la CMIC.

MCMH