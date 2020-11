Sigue Guanajuato en naranja pero 'con alerta'; llaman a no hacer festejos en diciembre

León, Guanajuato.- El estado de Guanajuato está en Semáforo Naranja con Alerta, las cifras en los últimos días no permiten que la entidad vuelva a amarillo.

Autoridades sanitarias refirieron que el número de contagios está arriesgando al estado, este mes está por rebasar el número de casos confirmados de la semana 31 (26 julio-1 agosto), en la que se registraron 3 mil 853 casos.

Este semáforo Estatal para la Reactivación Económica se mantendrá del 30 noviembre al 7 diciembre, así lo informaron autoridades sanitarias durante la rueda de prensa semanal.

Aunque el número de contagios y defunciones mantienen al estado por debajo de la media nacional, no son motivo para que la población guanajuatense relaje las medidas sanitarias.

Al mes de septiembre, la Secretaría de Salud del Estado ha atendido a 926 pacientes con Covid-19 que son afiliados al IMSS y 258 derechohabientes del ISSSTE.

Gran parte de estas atenciones se han generado en los municipios de San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Pénjamo, Dolores Hidalgo y León.

Adios a fiestas decembrinas

El titular de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, exhortó a la ciudadanía a no organizar fiestas decembrinas, posadas ni otro tipo de eventos durante las próximas semanas.

Dijo que son el tipo de fiestas que no generan a la economía local y sí pondrían en riesgo a la entidad de volver a un semáforo epidemiológico rojo.

Resaltó la organización de la Expo Agroalimentaria, en la que se llevaron a cabo todas las medidas sanitarias y sin registro de contagios por Covid-19.

“Si hacemos fiestas, una pachanga, una posada; con mucho respeto para las organizadores que romueven este tipo de eventos, lo único que estamos generando es que las personas incrementen el riesgo de contagio y eso no ayuda mucho a la economía local sino de regresar al rojo”, expuso.

En el mismo sentido, el Director General de Servicios de Salud, Francisco Javier Magos, aunque no confirmó que los tianguis decembrinos no se podrán instalar en próximas fechas, sí aclaró que ante la velocidad de la transmisión del Covid-19 en Guanajuato, esta no es una opción.

Una de las medidas en las cuales tener que hacer énfasis es evitar aglomerarnos y evitar que se siga contagiando la gente; aunque sean espacios abiertos, sabemos que si hay ciertas actividades, sobretodo, donde no podamos tener la precisión de guardar las medidas de sanidad, pues van a ser actividades de riesgo y, sobretodo, si no portamos correctamente el cubrebocas y mantenemos la sana distancia”, agregó.

Se descarta regreso a aulas

Durante la Rueda de Prensa, el doctor Daniel Díaz Martínez descartó por ahora el regreso a clases.

Se había informado que de registrarse menos de 2 mil 500 casos activos, las clases presenciales serían un hecho; sin embargo, ahora que se rebasan los 3 mil ya no será así.

Aunque sí adelantó que se realizará un programa piloto en el que se confirme la manera en la que los niños y maestros pueden volver al salón de clases.

“Esto debe ser gradual, hay que fomentar mediante cursos de capacitación la autorresponsabilidad y la protección, se está verificando primero que estén preparados sus protocolos en distanciamiento social, los aforos, las rutinas de desinfección que son sumamente importantes; analizamos si pueden regresar todos en un mismo momento, esto no se ha definido, jamás vamos a anteponer la seguridad de un alumno, de un padre de familia o de un profesor”, puntualizó.

HLL