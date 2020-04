Se quedan guanajuatenses sin trabajo en Estados Unidos a causa del coronavirus

Estados Unidos.- Laura González emigró de León a Estados Unidos hace 19 años, desde entonces vive en Dallas, Texas con su familia: su esposo Javier Nava y sus dos hijos, Celia y Francisco; aunque se fueron en busca de mejores oportunidades de vida, ahora se han visto afectados por la pandemia de coronavirus.

Desde que llegó al país norteamericano se ha dedicado a trabajar junto con su esposo para sacar adelante a su familia, pero este año ha sido diferente pues ante la contingencia por el Covid-19 se quedaron sin empleo.

Laura y Javier trabajan en restaurantes, ella de comida italiana y él de hamburguesas; ambos restaurantes cuentan con servicio a domicilio y autoventa, desde el 16 de marzo. Como medida para cuidar de la salud de los empleados, los restaurantes pidieron a los empleados rolar turnos y asistir por ciertas horas.

Lamentablemente al igual que otros paisanos, al no contar con papeles legales se quedaron fuera de este esquema de trabajo y los tuvieron que enviar a casa.

Es la primera vez que sucede algo de este tipo, no precisamente una epidemia, pero nunca había sucedido una circunstancia diferente que paralizará la ciudad, los trabajos, los servicios. Y como no tenemos papeles mi esposo y yo, a diferencia de mis hijos, pues no podemos seguir trabajando", compartió Laura con AM.