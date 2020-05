Se quedan sin flores las mamás en los panteones debido al Coronavirus

León, Guanajuato.- Flores, música, arreglos de todos tamaños y colores son algunos elementos que no podían faltar en los panteones de León cada 10 de Mayo. Sin embargo, hoy fue diferente.

La pandemia de Coronavirus obligó a que todos los cementerios permanecieran cerrados, impidiendo que miles de personas pudieran pasar unos minutos con esas madres que se han adelantado en el camino.

Las mamás se quedaron sin flores en los panteones, sin visitas de sus hijos y seres queridos. En esta ocasión no hubo un arreglo que embelleciera su lápida en donde descansan por toda la eternidad.

Los panteones del municipio de León lucieron desiertos y desolados. Para evitar el aumento en los contagios de Covid-19, los cementerios han estado cerrados desde el 30 de abril y será hasta el 14 de mayo cuando se permitan nuevamente las visitas.

En Las Trojes

En el panteón de Las Trojes hubo algunas personas que desde temprana hora imploraban se les dejará entrar solo unos minutos para no dejar solas a sus madres en una fecha tan importante.

No me tardo nada, me pongo el cubrebocas, deme chance", le decía un ciudadano a uno de los elementos de la policía municipal que vigilaban las vallas de acceso, quien sólo respondía que tenían órdenes de no dejar pasar a ningún visitante.

Javier Trujillo es un ejemplo de todas esas personas que se quedaron con ganas de visitar a su madre. Desde hace 13 años acude por lo menos una vez a la semana al panteón de las Trojes para platicar con su "Mera, mera", pero esta vez no pudo hacerlo.

La pandemia de Coronavirus no solamente ha hecho que desde hace más de un mes esté sin trabajo, ahora también le impide visitar a su madre.

"Yo venía a visitar a mi mamá, pero no nos dejan, no podemos pasar. Yo vengo cada semana y ahorita no nos dejan, me siento muy mal, nada más imagínate, no puedo visitar a mi mamá. Yo nada más me acerqué y me dijeron que no. Mi mamá falleció hace 13 años y siempre estoy con ella, a veces cada tercer día aquí estoy y ahorita que vengo a verla en su mero día no me dejan", dijo.

Sin trabajo músicos

A unos metros de Javier hay dos personas en una banca, sostienen una guitarra y un acordeón. Se trata de José de Jesús González y Ezequiel Gasca, dos músicos que año con año acuden al panteón para ganarse unas monedas a cambio de interpretar canciones como "Caminos de Guanajuato", pero este año no tuvieron trabajo y regresaron a casa con las manos vacías.

"Nos está yendo mal a todos los músicos que venimos a ganarnos un cinquito al panteón. Antes este era el día más bueno y ahora no ha caído nada. Ahorita me dedicó solo a esto, ya a mis años no me quieren contratar en ningún lado, ahorita a ver que hacemos para conseguir una moneda", comentó José.

Ambos están cercanos a los 70 años y su único sustento es la música: "ya no sabemos si pedir, gritar o llorar", dice Ezaquiel, que vislumbraba que este 10 de Mayo sería un respiro para su economía.

En San Nicolás

En el Panteón de San Nicolás se retiraron a los tradicionales puestos de flores y más ambulantes. Al interior del cementerio solo hay unas cuantas personas, todos trabajadores del lugar que están aprovechando para realizar trabajos de mantenimiento en las lápidas.

Algunas lápidas conservan sus adornos, otras están en el abandono. El lugar que normalmente sería un ir y venir de personas, permanece con un profundo silencio.

Tras varios minutos ingresan las primeras personas que no son trabajadores, se trata de una familia que le dará el último adiós a uno de sus seres queridos. El protocolo se sigue y sólo entran 20 personas que estarán en el acto fúnebre.

Este día de las madres será inolvidable, el Coronavirus cambió la rutina, está vez los festejos entre vivos estuvieron prohibidos y las reuniones con los difuntos tampoco se lograron, esta vez las mamás que yacen en los panteones se quedaron sin flores.

HLL