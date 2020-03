Se quedan sin visitar a familiares en Cereso por protocolos de salud

Irapuato.- Familiares de personas recluidas en el Cereso de Irapuato se quedaron sin la visita semanal de este jueves, después de que la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato suspendieran los acercamientos por protocolos de salud.

En los accesos a este recinto se colocaron anuncios pequeños, en los que se informó que la suspensión provisional es para toda visita por locutorios y visita íntima, durante los días entre semana.

Se informó además que se autoriza visita familiar a una persona por interno únicamente el sábado o domingo, y que se restringe el ingreso de toda clase de alimentos.

“Las personas que padezcan enfermedades respiratorias deberán de abstenerse de acudir a este centro preventivo”, indicó el anuncio colocado por personal de la dirección.

Los familiares arribaron al lugar con comida y productos de aseo, pero se encontraron con el aviso y con la noticia de que no podían ingresar, ni para preguntar si sería posible hacer alguna entrega de jabón, papel higiénico, pasta de dientes o gel antibacterial para los internos.

Una de las visitantes indicó que la información ha sido muy poca, y aunque intuyen que es por el coronavirus, las autoridades no les han querido decir nada más, sólo que lean el aviso.

Entonces qué van a comer, no nos habían avisado antes, si nos sorprendió porque nada más podemos entrar un día por semana y hoy me tocaba, ahora hasta el fin de semana nada más para verlo”

La madre de uno de los internos, quien pidió omitir su nombre, señaló que se trasladó desde la comunidad El Copal para tratar de ver a su hijo, sin embargo, no tuvo más que esperar a una respuesta de las autoridades que vigilan el acceso al Cereso.

Yo si estuve pendiente de eso, de que a lo mejor no nos iban a dejar pasar, por una parte, está bien porque estamos preocupándonos de nuestra vida, pero por otro lado nos da tristeza, porque nuestros muchachos se quedan sin su taco de hoy, mi hijo me pidió papel de baño, pero no pude dárselo”