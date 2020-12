Se registra Paco Martínez como precandidato a la Alcaldía por Movimiento Ciudadano

Irapuato.- Francisco Martínez Arredondo se registró como precandidato a la alcaldía de Irapuato por el partido Movimiento Ciudadano y aseguró que su proyecto se enfocará en dar resultados a la ciudadanía irapuatense.

Aunque comentó que su propuesta es fresca, su planilla contará con perfiles emanados de otros partidos, destacando el ex alcalde y ex legislador por el PAN, Luis Vargas Gutiérrez, el ex director de Seguridad Pública de Irapuato y León, Luis Enrique Ramírez Saldaña y el ex regidor del PRI, Jorge Luis Martínez Nava.

Gracias por estar aquí, por creer en este proyecto pero sobre todo, por querer un Irapuato mejor (...) lamentablemente México no va bien, hay incertidumbre por la economía, miedo, inseguridad, temor por el COVID y desencanto por la falta de resultados de los gobiernos”, dijo.

Destacó que Guanajuato e Irapuato han sido impactados por estos sucesos y que los gobiernos locales, a pesar de sus esfuerzos, se han visto rebasados, ya que la gente no vive con tranquilidad ni están mejor económicamente.

Ante este escenario, hay que pasar de la indignación a la acción, de la simple queja al activismo, de ser espectador a transformar nuestro propio destino, por eso, apoyado de un gran equipo, he decidido buscar la alcaldía de Irapuato por Movimiento Ciudadano”, enfatizó.

Martinez Arredondo dijo ser capaz de generar un cambio inteligente para lograr un mejor futuro para todos, pues se necesita a alguien con visión, frescura y fortaleza para guiar a Irapuato en momentos difíciles.

No estamos dispuestos a que sigan los mismos de todos estos años que han vivido del erario sin hacer cosas trascendentales para nuestra ciudad, por eso, acompañado de un gran equipo que se ha sumado a este proyecto que lo componen hombres, mujeres, jóvenes y adultos, gente que ha participado en la política, venimos a decirle a los irapuatenses que estamos listos para hacer historia en esta ciudad”, puntualizó.

El precandidato defendió la integración de perfiles emanados de otros partidos e integrantes de México Libre, al señalar que si bien han estado en otros cargos, ha sido por poco tiempo, y no de una a otra administración pública.

Agregó que hasta el momento, no se ha definido en qué posición irá cada integrante de su planilla, pero aseguró que Vargas Gutiérrez, Ramírez Saldaña y Martínez Nava sí estarían en la lista.

Martínez Arredondo estuvo acompañado del dirigente municipal de Movimiento Ciudadano, Joan Ramírez y el dirigente estatal Rodrigo González.

