Se reinfectan de Covid-19; aseguran expertos que inmunidad es mito

Salud no tiene registro de reinfecciones, pero tres personas confirmaron a AM que han dado positivo dos veces a Covid-19

Guanajuato.- Roony David Quesnel Orlanzzini no creía que el Covid-19 fuera real, sin embargo se infectó dos veces del virus y una de ellas contagió a una tía quien murió.

El coronavirus cambió la vida del joven abasolense residente de Irapuato de 21 años, pues en menos de dos meses lo padeció dos veces.

Se contagió por primera vez en julio, no acataba los protocolos de sanidad porque no creía en que el virus fuera real, y al no saber que estaba infectado seguía haciendo su vida normal. Así contagió a su familia.

No me cuidaba, usaba el tapabocas cuando yo quería, iba a todos lados, me la pasaba con mi pareja que vivía en Pénjamo y todo el día estaba allá… pensaba que la enfermedad no existía, pues en internet y en muchas plataformas decía que no existía, que era mentira, que si íbamos a hospitales públicos mataban a la gente, entonces uno se creaba ideas”, dijo.

En la primera ocasión que Roony David se infectó pasaba unos días en Abasolo; estuvo grave, comenzó con fiebre muy alta y dolor de garganta, se daba duchas con agua fría para bajar la temperatura.

Volvió a su casa en Irapuato y vio a un médico que le mandó estudios y lo diagnosticaron positivo a Covid.

Terminó en el hospital, y su tía y su mamá, quienes lo atendían, también se contagiaron igual que otros miembros de su familia.

En esa primera ocasión los síntomas más fuertes que tuvo fueron fiebre, dolor de garganta, diarrea y un poco de dificultad para respirar, pero no mayores complicaciones. No así su tía, que enfermó de gravedad y no sobrevivió.

Mi tía lamentablemente se infectó, yo la infecté, ella sí falleció, estuvo 22 días intubada, de esa forma me di cuenta de que la enfermedad sí existe y debemos hacer caso a las medidas necesarias”, dijo.

Luego de la muerte de su tía Roony David supo que tenía Covid otra vez, pero ahora sus síntomas eran pérdida de olfato y del gusto.

Vivimos en duelo, hace dos meses que falleció mi tía, entonces decidimos no salir y si salimos, siempre con tapabocas”, dijo.

Asimismo, cambió sus hábitos de vida, pues durante la enfermedad bajó mucho de peso, además dejó de fumar, por lo que ahora vive de una forma más saludable y con mayor prevención.

La muerte de su tía lo marcó, pues gracias a ella aprendió a trabajar por lo que quería.

Ella siempre me impulsó a ser lo que soy ahora de mi vida y de mis negocios, mi guerrera”, contó.

Un mito urbano

Germán Estrada pensó que luego de haber tenido Covid-19 no volvería a padecerlo.

No soy médico, no puedo decir si científicamente tuve una reincidencia, pero lo que sí puedo decir es que tenemos un exceso de confianza en los antros, en los restaurantes y en las plazas comerciales y eso hace muy difícil que controlemos esta pandemia a nivel local”, lamentó.

Además, un empresario guanajuatense contó en sus redes sociales que había sido dado de alta dos veces de la enfermedad, pidió a la población cuidarse y usar cubrebocas.

Sin inmunidad

El secretario de salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez descartó que las personas que ya se enfermaron de coronavirus sean inmunes al virus.

Para aquellas personas que ya se enfermaron y se recuperaron o si fueron asintomáticas y creen que pueden salir a la calle sin cubrebocas, ojo, se equivocan”, contó.

“O nos cuidamos o cerrarán negocios”

Empresarios guanajuatenses pidieron a la ciudadanía a reforzar las medidas contra el Covid-19 y así evitar el regreso al semáforo económico rojo, pues esto provocaría que empresas de todos los sectores tengan que cerrar.

MCMH