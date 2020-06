Se relajan Guanajuato capital y se anticipan a reapertura

Guanajuato, Guanajuato.- Pese a las recomendaciones de las autoridades municipales y estatales, este fin de semana se relajaron las medidas sanitarias en Guanajuato capital y recibieron a turistas y excursionistas.

Algunos restaurantes incluso sacaron mesas para los comensales y hubo aglomeraciones en tianguis y mercados.

Hasta hoy varios sectores económicos en Guanajuato capital deberán reanudar actividades considerando las medidas preventivas ante la ‘nueva normalidad’; sin embargo, las autoridades en materia de salud afirman que no se deben relajar las precauciones para evitar contagios.

La reapertura de establecimientos como restaurantes, comercios al menudeo y tiendas departamentales, forma parte únicamente del Plan Para la Reactivación Económica que dio a conocer la semana pasada el Gobierno del Estado, lo cual no significa que la contingencia haya terminado.

Yuri Salazar Naranjo, jefa de la Jurisdicción Sanitaria 1, hizo hincapié en que la reapertura de establecimientos tiene el objetivo de comenzar a reactivar la economía que se ha visto afectada por los meses de aislamiento social, pero mencionó que la entidad está en una etapa crítica y no es momento para minimizar la situación.

Por ello recomendó a la población salir de sus hogares únicamente a realizar actividades esenciales como el trabajo y la compra de víveres.

En el Estado no estamos regresando a las actividades por el teme de que esté controlado el tema de la pandemia y ya no exista el riesgo, es únicamente una reactivación económica. Si tengo que salir a algo necesario o al trabajo saldré, si no es mejor quedarse en casa”, comentó.