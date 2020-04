Se resisten leoneses a usar arco sanitizante en Delta

León, Guanajuato.- Usuarios de la estación de transferencia Delta se resisten a utilizar el arco sanitizante que el Gobierno Municipal recientemente instaló como medida preventiva.

En un recorrido realizado por AM este domingo, se pudo constatar cómo las personas se detienen a leer las indicaciones pero luego le dan la vuelta y pasan por un costado.

Ahí dice que no es una forma total de evitar el contagio, aparte imagínese si uno tiene prisa y ya viene el camión pierdo tiempo, además no he visto que nadie lo utilice”, dijo Martín, usuario del transporte público.