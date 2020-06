15 colegios de abogados en Guanajuato pedirán apoyos ante pandemia por Covid-19

Celaya.- No solo el Colegio de Abogados de León pedirá apoyo al gobierno del Estado, sino que 15 colegios del estado se sumarán para solicitar la ayuda.

Víctor García Barajas, presidente del Colegio de Abogados de Celaya señaló que esperan tener una reunión pronto con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez para poder hablar del tema y solicitar apoyos económicos, ya que la contingencia sanitaria afectó el trabajo.

Los colegios de abogados que se suman son; Irapuato, Cortazar, Valle de Santiago, Apaseo el alto, Comonfort, San Miguel Allende, San José Iturbide, Celaya, León, Guanajuato, Acambaro, Juventino Rosas y Salvatierra.

Señaló que los abogados también son un grupo vulnerable, por lo que buscarán los canales para hablar con el gobernador y esperar un apoyo a manera de préstamo.

No ha habido dinero, no hay, y no creo que el día 16 se acabe la pandemia, sino que esto va a continuar y las restricciones que tenemos para poder trabajar son muy cortas e inclusive están programadas todas las reformas para la reactivación de una manera muy lenta y se va a tardar varios meses para reactivar la economía” señaló.