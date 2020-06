Se suma Coparmex al llamado nacional para conservar el empleo

Celaya.- Ante el poco compromiso y apoyo de las autoridades federales, y la pérdida de aproximadamente 25 mil empleos a nivel estatal, la Coparmex Irapuato-Salamanca se sumó al llamado nacional para aplicar el plan “Remedios Solidarios”.

Antonio Rivera, presidente del organismo empresarial, indicó que a nivel nacional, entre marzo y mayo de 2020, se han perdido más de un millón de empleos y más de 10 mil empresas formales han cerrado.

Comentó que aún no se tiene una cifra real de pérdida de empleo en Irapuato y Salamanca, pero a nivel estatal, entre marzo y abril se estima la pérdida de más de 25 mil empleos formales, y el cierre de 402 empresas, que se dieron de baja del Seguro Social.

Se estima que en el Estado vamos a perder entre 48 mil y 55 mil empleos, si no hacemos nada (...) a nivel federal se espera 1 millón 300 mil empleos perdidos, para el país pinta feo, no es halagador, no es prometedor”, dijo.