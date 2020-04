Se suma UG a investigación de coronavirus

Guanajuato capital.- Académicos de la Universidad de Guanajuato trabajan en un proyecto de modelación del número de personas infectadas con COVID-19, en la generación de equipo e insumos médicos para atender la contingencia y también en una propuesta para utilizar materiales sintetizados en los laboratorios de la UG que posibiliten generar productos que atacarán directamente a los virus.

Estos son sólo algunos de los proyectos que se implementan ya en la institución y que tienen la intención de para mitigar el impacto y la propagación del COVID-19 en México y en Guanajuato.

Todos estos proyectos serán puesto consideración de las instancias de salud para que evalúen su factibilidad, informó la universidad de a través de un comunicado.

Algunos de estos planes han tenido el apoyo técnico de expertos en salud como los doctores José Ángel Córdova Villalobos, ex secretario de Salud; Alejandro Ernesto Macías Hernández, subdirector de Epidemiología Hospitalaria y Control de Calidad de la Atención Médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Subirán” y Éctor Jaime Ramírez Barba, ex secretario de Salud del Estado, además de Enrique Ruelas Barajas, ex secretario del Consejo de Salubridad General.

El proyecto de modelación del número de personas infectadas del COVID-19 fue diseñado por personal académico del Departamento de Física de la UG y pretende analizar cómo evolucionan las cifras de contagio, para hacer predicciones e inferir el porcentaje de población infectada, ofreciendo de esta manera información fundamental para la toma de decisiones desde el ámbito público.

La capacidad científica de la UG se refleja también en la generación de equipo e insumos médicos para atender la contingencia. Actualmente, un equipo de Ingeniería Biomédica cuenta con el diseño en curso de un ventilador básico que prescinde de las complejidades de los equipos comerciales, dado que el propósito es atender de manera segura, rápida y económica las necesidades sanitarias.

Además, el cuerpo académico de Física Médica e Instrumentación Biomédica trabaja en una propuesta para utilizar materiales sintetizados en los laboratorios de la UG que posibiliten generar productos que atacarán directamente a los virus.

Al recubrir superficies con sprays y pinturas elaboradas con dichos materiales, se pueden mitigar contagios masivos, sobre todo en hospitales, transporte y otros espacios públicos.

Proponen uso de nanotecnología

Por su parte, el cuerpo académico de Mecánica Estadística de la UG cuenta con una amplia experiencia en el manejo de herramientas teóricas y experimentales para el estudio de sistemas de interés biológico, que pueden aplicarse para entender procesos de transporte o propagación de infecciones. Un ejemplo de su potencial es la propuesta de utilizar nanotecnología para recubrir la superficie de los cubre bocas, e inhibir así la adhesión del COVID-19.

Aunado a lo anterior, y derivado de la diversidad de disciplinas que se trabajan en la UG, también se cuenta con una propuesta para ofrecer contención psicológica por parte de personal académico y estudiantes de Psicología Clínica.

La institución aseguró que cuenta con personal experto en Biología Molecular para determinar si algún paciente se ha contagiado del COVID-19, así como para la identificación de la carga viral, además de equipos de PCR para pruebas de tamizaje y diagnóstico, listos para coadyuvar con las autoridades del sector salud, si así se requiere.

Convocan a investigar el virus

También anunció que en en breve, a través de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado, se emitirá una convocatoria dirigida a la comunidad universitaria con la finalidad de generar proyectos para enfrentar la pandemia, en los rubros de investigación: humanística o de intervención social, científica y tecnológica.

“Del Decreto gubernativo que declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se deriva un llamado a los centros de educación públicos y privados, a brindar su aportación en las tareas de análisis e investigación que contribuyan a hacer frente a la pandemia”.

“Así, en la Universidad de Guanajuato (UG) el decreto gubernativo señalado se asume como un llamado para detonar el potencial de investigación e innovación que existe en la Casa de Estudios, y que constituye una de sus mayores fortalezas”, señala el comunicado.

MCMH