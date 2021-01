Se suma otro médico guanajuatense a ”Operación Chapultepec”

León, Guanajuato.- Este lunes otro médico guanajuatense se sumó a la “Operación Chapultepec” para apoyar en la atención de pacientes Covid en la Ciudad de México y otras regiones del país.

El profesional de la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), delegación Guanajuato, está adscrito a la Unidad de Medicina Familiar No. 52 de San Francisco del Rincón; con él se suma un equipo de nueve guanajuatenses encomendados a esta brigada Covid.

Fue desde el Aeropuerto Internacional del Bajío que partió el especialista hacia la Ciudad de México para ser parte de este importante proyecto en beneficio de la población que más lo necesita.

Personal médico que partió en la primera etapa, el pasado 23 de diciembre, corresponde a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 1 de León, del Hospital General de Zona (HGZ) No. 4 de Celaya, del HGZ No. 21 de León, del HGZ No. 3 de Salamanca, y del Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 13 de Acámbaro.

