Se suman 50 tránsitos a operatividad en Irapuato

Irapuato.- Son 50 nuevos elementos los que se graduaron en la Tercera Generación de Elementos de Movilidad en Irapuato, los cuales reforzarán la operatividad de la corporación.

Durante su formación, los elementos cursaron materias como acondicionamiento físico, defensa personal, radiocomunicación, técnicas de detención de vehículos y puestos de control, hechos de tránsito, redacción de documentos, mecánica básica, auxilio vial y formación dentro del marco jurídico y respeto a los derechos humanos.

Además, tuvieron formación práctica en el Cuarto Cinturón Vial y en la zona Centro, tanto en vehículo como a pie, aunado a que participaron en dispositivos como Cazador, Radar y revisiones para evitar el estacionamiento en lugares prohibidos.

Daniel León Morales, director de Movilidad y Transporte indicó que de octubre de 2018 a la fecha, se han realizado aproximadamente 48 mil infracciones, 3 mil 480 infracciones al servicio público y reducción del 5% en accidentes viales, así como una reducción del 44.5% en decesos, a comparación del año pasado.

Tras la entrega de reconocimientos a los elementos, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez destacó que actualmente, los tránsitos reciben una mejor capacitación durante 200 horas, la cual debe continuar.

Destacó que los agentes de Tránsito deben impulsar la cultura cívica y comprometerse a dejar atrás el concepto del elemento “mordelón”, pues no se tolerará que sean permisivos.

Aquí no se valen mordidas, no se vale que pasemela tantito o nomás por esta vez, no, si no aplicamos el reglamento, entonces estamos dejando pasar la oportunidad importante de que la cultura cívica vaya entrando en la gente, a veces no basta la convicción, lamentablemente tenemos que sancionar”