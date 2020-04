Se suman 60 empresas para ayudar a trabajadores

León, Guanajuato.- Alrededor de 60 empresas sumaron esfuerzos para repartir despensas a las familias que se han visto afectadas económicamente por la pandemia de coronavirus.

La iniciativa altruista fue impulsada por Luz María Lozano Ontiveros, que es directora de una empresa de consultoria fiscal en el municipio. Explicó que al estar en constante comunicación con empresas de todos los tamaños y sectores inició una recolección de víveres desde el jueves pasado, hasta que se lograron entregar más de 120 despensas.

Yo interactúo mucho con las empresas porque les llevamos su contabilidad, llevamos empresas grandes, pequeñas, de todo tipo y nos dimos cuenta del problema que iba a pasar, muchas empresas nos preguntaban qué iba a pasar con su gente sin tener los recursos, porque no tenían ni para pagarles, me decían que sí los despedían y no podemos despedir a gente", señaló.