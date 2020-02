Se unen en Celaya contra asesinato de Ingrid Escamilla y exigen que no solo sea una cifra

Celaya.- Después de darse a conocer el terrible asesinato de Ingrid Escamilla en la CDMX, y la forma tan inhumana en que ha sido tratado y exhibido su cuerpo, en Celaya se hizo un respetuoso homenaje.

Para ello se invitó a todas aquellas personas interesadas en despedirla de una forma digna y solidaria.

Así, las personas acudieron al kiosco del Jardín Principal con flores, veladoras y cartulinas con mensajes y diversos mensajes.

"Quién ama NO mata, NO humilla, NO maltrata", "Nos ven muertas y siguen sin creernos" y "Nos queremos vivas, libres y sin miedo #JusticiaParaIngrid", se podía leer en las cartulinas.

Oran por ella

Decenas de personas pasaban por el Jardín Principal y se quedaban a leer los escritos, tomar fotos, escribir alguna frase, incluso una señora dedicó unas oraciones por el eterno descanso de Ingrid.

Me pareció muy fuerte lo que paso, no solo el hecho en la forma en que la asesinaron sino como exhibieron su cuerpo, la falta de ética de algunos medios de comunicación, de la misma policía y fiscalía nacional de México y aunque no la conocíamos, es dejar un homenaje y un recuerdo bonito ante su partida", comentó Paola Martínez Klug, organizadora del evento.

Concientizan sobre asesinatos a mujeres

Además, se aprovechó para crear consciencia de la falta de apoyo ante los asesinatos de mujeres.

En México asesinan 10 mujeres cada día, puede ser cualquiera de nosotras, nuestras hijas, hermanas o amigas y buscamos concientizar que este problema es real y afecta a todo el país" puntualizó.

Externó que el problema también existe en la ciudad y el Estado y muy pocas veces se habla de eso.

Debemos entender que no son cifras, por eso pusimos unas fotos de Ingrid para que vean que era una persona, con sueños, hermana de tres personas, era una niña" finalizó.

