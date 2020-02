Se unirán en cadena humana por la paz

Irapuato.- Para pedir mayor seguridad al Gobierno Federal, respeto organismos autónomos y mejores condiciones de vida para mexicanos integrantes de grupos ciudadano se unirán en una cadena humana en el centro de la ciudad, el próximo domingo 23 de febrero.

Malena Gómez, integrante de uno de los grupos ciudadanos, comentó que se reunirán en la plazuela Miguel Hidalgo en una cadena humana a partir de las 11 de la mañana, para que diferentes organizaciones puedan exigir mejores condiciones en sectores que se han visto afectados.

Los temas tristemente no han cambiado, pero ahorita estamos haciendo duro a la seguridad porque no es posible que se reconozcan más derechos a los delincuentes que a los civiles"

Comentó que no está bien que el Gobierno Federal le pida al Instituto Nacional Electoral (INE) los datos personales de cada ciudadano, pues es una institución autónoma; dijo que también exigirán que no metan las manos en los procesos de elección del nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), porque no les compete.

Otro tema que se abordará será el de la salud que tampoco ha tenido mejoría, y dijo que cada vez más personas se dan cuenta de todo lo que afecta a la sociedad.

Añadió que a la mayoría de la gente le está yendo mal, menos a personas que trabajan con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

En realidad la economía está mal, no ha habido crecimiento, no se ven inversiones para que se fomente el empleo y la gente se está dando cuenta"

Malena Gómez destacó que esta actividad es apartidista y con el único fin de que la sociedad se una al reclamo ciudadano para contar con un mejor país.