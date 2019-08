Se va comandante de Bomberos; descartan sea por presunto robo de combustible

Irapuato, Gto.- El comandante de Bomberos de Irapuato, Gabriel Guerra Arias, renunció al cargo sorpresivamente.

El director de Protección Civil, Juan Segoviano Tovar, dijo que el motivo de la baja del Guerra Arias fue por asuntos personales y que la decisión les había tomado por sorpresa.

A través de las redes sociales de la dependencia, dieron a conocer que el e comandante había renunciado y que en 2016 fue nombrado comandante de la corporación.

Descarta sea por investigación

El titular de la Contraloría, Guillermo Patiño Patlán, comentó que se enteró a través de redes sociales y descartó que la separación del cargo obedezca a la investigación que la Contraloría hace sobre un supuesto robo de combustible.

No es derivado de la sanción en todo caso, porque todavía no está dictaminada. Yo no he recibido todavía la resolución, ni le he notificado nada", comentó el contralor.