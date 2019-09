Secretaría de Finanzas asegura que gasto del gobierno va bien

Guanajuato.- El Gobierno del Estado defiende que hasta agosto el 55% del presupuesto de las dependencias centralizadas está ya comprometido y no advierte ningún problema para ejercer el gasto en 2019.

Al cierre de agosto el gasto comprometido, es decir lo que ya tengo una obligación simplemente no me ha llegado el bien o servicio por tiempos de licitaciones, proveedores y demás, ya estamos en el 55 por ciento del total del gasto, pero esa columna no está dentro del formato que se reporta”, explicó en entrevista para am Edmundo Soto Torres, subsecretario de Finanzas e Inversión del Gobierno Estatal.