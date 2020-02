Secretaría de Seguridad y Fiscalía aceptarán recomendaciones en caso de Leonardo Reyes

Irapuato, Guanajuato.- Las siete recomendaciones que emitió la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la Fiscalía General del Estado serán aceptadas, señaló Álvar Cabeza de Vaca Appendini, Secretario de Seguridad.

Indicó que se está haciendo la revisión por parte de las unidades jurídicas la respuesta y se tiene un tiempo de respuesta de 15 días.

Les puedo adelantar que en base a esta posicionamiento de respeto a los derechos humanos por parte de la secretaría serán aceptadas”, señaló.

Mencionó que el tema de derechos humanos para todos los niveles de Gobierno del Estado es ‘irreductible’ y de ‘cumplimiento’, pues están convencidos de trabajar en respeto a los derechos humanos y a las instituciones autónomas.

Reciben recomendaciones el 17 de febrero

Explicó que el día 17 de febrero fue cuando recibieron las 7 recomendaciones del caso de Leonardo Reyes Cayente, migrante que perdió la vida durante un operativo realizado en San Miguel de Allende.

Son 7 recomendaciones para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde principalmente se encuentran 6 elementos de los cuales se recomienda la apertura de procedimientos administrativos a través del consejo de honor y justicia”, refirió.

Entre las recomendaciones que emitió la Procuraduría se encuentran la atención psicológica a familiares del joven, además de nombrar a una persona que le de seguimiento al caso de la Secretaría con la Procuraduría, así como también dar acompañamiento al Ministerio Público con la investigación.

Mencionó que en la resolución que establece la Procuraduría no señala que los policías involucrados en la muerte del joven, actuaron con racionalidad de fuerza.

No hay imputación por homicidio o por privación de la libertad, ni siquiera hay imputación por uso excesivo de la fuerza (...) de ninguna manera como se ha referido en algunas redes y algunos medios se les está imputando a los elementos uso excesivo de la fuerza y un indebido actuar que haya provocado la muerte de esta persona”, explicó.

Informó que no puede adelantar si los involucrados van a ser removidos de sus puestos, ya que apenas van a aceptar las recomendaciones y tienen que pasar un proceso ante el Consejo de Honor y Justicia.

“Yo no puedo adelantar que va a pasar ahí, los elementos tienen sus derechos, tienen un derecho de audiencia, tienen derecho a presentar pruebas, por supuesto que les estaremos imputando la responsabilidad administrativa por parte de la secretaria, pero esperemos que se lleven esos procedimientos”, dijo.

No se señala a toda la corporación

Resaltó que en las recomendaciones no se señala a la Secretaría directamente, sino a los 6 elementos de los 3 mil 600 que hay en la corporación.

“No es un señalamiento, por supuesto que como jefe de los policías dentro de la Secretaría a mí se me hace llegar la recomendación, no está recomendada la Secretaría, no hay recomendación o reproche para el secretario, es exclusivamente a 6 elementos”, dijo.

Tras cuestionarlo sobre si los elementos en general estarán recibiendo capacitación luego de estas recomendaciones, dijo que la policía de Guanajuato es la segunda mejor a nivel nacional y que constantemente están recibiendo formación.

“No podemos involucrar a toda la corporación en el quehacer de sólo 6 elementos, entonces cumplimos no sólo con los estándares nacionales de capacitación, sino también con los estándares internacionales de capacitación”, mencionó.

Aclaran dudas en recomendaciones

Cabeza de Vaca, dijo que el día 18 de febrero la Procuraduría de Derechos humanos aclaró algunos datos que se encontraban erróneos en las recomendaciones que les fueron entregadas y las cuales se encontraban circulando en medios de comunicación.

“El día de ayer tuvimos oportunidad de aclarar con la Procuraduría de los Derechos Humanos, en su primer punto resolutivo aparece el nombre de una señora o una mujer que no está vinculada dentro de la investigación (...) consideramos que fue un error de dedo que se trata de la mamá y bueno nos mandaron ya, nos notifican antier y ayer, ya nos mandan una ‘fe de erratas’ estableciendo bien el nombre de la mamá de este joven”, indicó.

Del mismo modo se realizaron modificaciones en otra de las recomendaciones donde inicialmente se establecía capacitación especializada en manejo de armamento y derechos humanos a toda la corporación, pero la PDHEG les notifico que está solo va dirigida para los 6 elementos involucrados.

