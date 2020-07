Secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya tuvo Covid-19; ya está recuperado

Celaya.- El secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Miguel Ángel Simental contrajo Covid-19 hace algunas semanas, sin embargo solo tuvo síntomas leves y ya está recuperado.

Así lo aseguró el propio funcionario quien negó que se haya ocultado que estaba enfermo.

Nunca se ocultó porque ni yo sabía que tenía, me aislé por respeto a mis compañeros de trabajo y respeto a mis funciones con quien tenga yo contacto”, dijo.

El pasado 10 de julio, el gobierno municipal de Celaya informó que hasta ese día se habían confirmado 26 contagios del nuevo coronavirus al interior de la administración municipal, de los cuales 19 habían sido personal de la Policía Municipal.

Miguel Ángel Simental afirmó que pese a estar en resguardo domiciliario nunca dejó de trabajar ya que al tener sintomatología leve, se realizó la prueba varios días después de tener los primeros síntomas.

Cuando a mi me dieron resultados yo ya había salido del problema, en realidad no tuve ningún síntoma fuerte, fue una simple y sencilla gripa, pero cuando a mi me dieron los resultados yo ya estaba casi casi en funciones”, afirmó.