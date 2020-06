Secretario del Ayuntamiento en Irapuato no regresará al puesto por Covid-19

Irapuato.- Xavier Alcántara Torres, quien desde la pasada administración pública fungió como Secretario de Ayuntamiento en Irapuato y que solicitó licencia hace un par de meses, ya no regresará a su cargo, señaló el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.

El pasado 27 de abril, Alcántara Torres, quien también fue alcalde interino en la administración 2015-2018, solicitó licencia por cuestiones de salud y motivos personales, misma que concluirá el próximo 27 de junio del 2020.

He platicado con el licenciado Alcántara, dado que esta situación de la pandemia no tiene para cuando, ni tiene fecha, no le vemos fin y el licenciado si está en la condición de vulnerabilidad, he decidido prácticamente dar por terminada la comisión del licenciado Alcántara y no regresará”, enfatizó.