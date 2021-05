Roberto y trabajador de bar son víctimas de taxistas asaltantes en la Madero

León, Guanajuato.- Roberto, un joven leonés, aseguró en entrevista con AM que fue una víctima de taxistas asaltantes.

Cuando di a conocer mi caso me escribieron muchas personas, pero me quedo con al menos 15 casos que me confirmaron que les había pasado algo similar”, explicó el joven.

El 7 de abril, dijo Roberto, salió del bar Chabola, tomó un taxi rumbo a su casa y el taxista le inspiró tanta confianza que le aceptó la bebida destapada que le ofreció.

Abandonan a Roberto en baldío

“Estúpidamente la acepté y me la bebí, en trayecto cerca de la Central ya no tuve conocimiento de nada”, dijo.

Al joven lo recogió una señora en un baldío cerca del Club Loyola al día siguiente, le apoyó la Policía municipal y su versión fue confirmada por los elementos.

“Me querían detener pero una (agente) me dijo que sí me creía, porque ya tenían reporte de varios casos; al final me llevaron a mi casa”, platicó.

Rastrea Roberto su celular

Tenía raspones, sus pertenencias desaparecieron y en el hospital le dijeron que estaba intoxicado.

“La verdad no quise ir por los resultados (de análisis), solo quería dejarlo pasar”, agregó.

Días después del suceso rastreó su celular y notó dos ubicaciones que no tenían nada que ver con el rumbo de su domicilio.

También notó que sus moretones, heridas y raspones fueron causados al ser lanzado de un auto en movimiento y no por golpes directos de personas.

“Concuerda con otros casos que me comentaron y también forman parte de la comunidad LGTBI, no sé si todos los casos pero es a la mayoría, de los que supe eran hombres”, finalizó.

Drogan a empleado de bar

Otro caso que documentó AM fue el de un trabajador del bar Destilería 18, que al salir muy tarde en la madrugada fue embaucado por un taxista, amaneció tirado en una zona desolada de la ciudad por bulevar Aeropuerto.

En comentarios de redes sociales una usuaria, Raquel, explicó que a su hijo lo drogaron pues también pasó por una situación similar.

“Cuando lo llevamos a la clínica a revisar el médico nos dijo que mi niño estaba drogado, al parecer es una droga que está en el ambiente, los médicos aún no saben qué droga”, publicó.

AM habló con tres encargados de bares y aseguraron que se ha incrementado la vigilancia con cámaras.

Añadieron que a quienes se sienten inseguros o en peligro les piden un taxi seguro.

En un recorrido AM constató que la mayoría de los bares en la Madero cuenta con circuito de videovigilancia.

AM