Seguridad Celaya: Gobernador recomienda continúe secretario Simental

Celaya, Guanajuato.- El gobernador Diego Sinhue recomendó al alcalde electo de Celaya, Javier Mendoza, darle continuidad al secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental.

Diego Sinhue aseguró que espera que no prevalezca una visión mezquina por parte del Ayuntamiento electo y se reconozcan los avances en materia de seguridad en Celaya.

El mandatario estatal señaló que aún no se ha reunido formalmente con el alcalde Javier Mendoza Márquez.

No he tenido la oportunidad, lo he visto, lo he saludado en eventos pero en esta dinámica aún no, pronto estaré platicando con él y con todos los alcaldes electos, ya hice una llamada telefónica con él como lo hice con todos, pero no hemos tenido todavía la oportunidad de platicar con esa cercanía”, dijo.