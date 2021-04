Seguridad Celaya: Obispo desestima estudio

Celaya.- Celaya fue señalada como la ciudad más peligrosa del mundo, de acuerdo a una encuesta, pero el obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo, señaló que no es así, que hay ciudades más peligrosas incluso en el estado.

“¿Sí saben que no es cierto?, sí hay violencia, incluso aquí hay ciudades más violentas, pero no es un vamos a seguirle, es muy grave el problema, es una difamación muy grande, por cálculos mal hechos, por cifras mal tomadas, pero eso no es pretexto para seguir haciendo el mal”, señaló. Que esto no sea un aliciente para llegar de verdad al primer lugar.

Además hizo la exhortación a las personas que hacen el mal que se conviertan, que cambien de parecer.

Benjamín Castillo, obispo de la Diócesis de Celaya.

“Mientras que la autoridad no tome verdaderamente su lugar habrá quien tome ese lugar, ojalá que las autoridades pongan empeño, porque hay lugares que de plano solo Dios puede protegerlos, las autoridades brillan por su ausencia”, resaltó Castillo Plascencia.

Regreso debe ser con medidas

Sobre el posible regreso a clases de manera presencial, el líder eclesial comentó que el regreso debe ser cuando haya óptimas condiciones, tales como vacunación para docentes y semáforo verde.

“El regreso podrá ser hasta entonces, a no ser que pongan empeño en preparar desde línea muchas cosas y el regreso que sea cuando el semáforo esté en verde, que no sea un amago que vamos mejorando y en un momento empiezan a subir los casos, es importante que haya las medidas adecuadas y se piense más que nada en la seguridad”, comentó.

Resaltó que ha sido un año difícil, ya que muchos papás no les han podido dedicar el tiempo adecuado, por tener que trabajar, y esto ha dificultado y retrasado la educación.

“Debe ser un regreso con todas las medidas, con toda la preparación y de paso con buenos programas, no textos ideológicos ni a la carrera, nomás para echarle tierra, porque no se vale eso, echarle tierra a los textos, que no les pongan trabas y salgan con cosas que no están bien, no tomar en cuenta a los padres de familia, hechos a la carrera y con ideologías que no son”, señaló.

mortiz@am.com.mx