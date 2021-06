Celaya, Guanajuato.- La alcaldesa Elvira Paniagua pedirá a Javier Mendoza Márquez se le dé continuidad al trabajo hecho en seguridad por el secretario Miguel Ángel Simental.

Claro que sí (le pedirá continuidad), porque yo sí recibí una Policía debilitada, con falta de equipo y sueldos bajos, te toca atender una situación muy grave en materia de seguridad, con muchas áreas de oportunidad en materia de seguridad. Creo que se han hecho muchos esfuerzos y que no hay manera de irte para atrás ni un centímetro, tienes que agarrar el proyecto que está y darle para adelante y sumarle más”, afirmó la alcaldesa.

Resaltó el trabajo del secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental, y de su equipo de trabajo, y recordó las complicaciones que tuvo.

Me ha tocado vivir lo que nadie y deseo de verdad que ha nadie le toque vivir lo que me tocó a mí en materia de seguridad, y lo que nos ha tocado a toda la sociedad. Me tocó tomar decisiones muy complicadas en su momento y que las tomé y hoy estoy clara de que fueron las mejores decisiones. Creo que ha habido un buen trabajo por parte del secretario Simental y su equipo (…), y es un equipo que se ha venido consolidando, espero que haya un seguimiento como lo estamos haciendo nosotros”, afirmó Elvira Paniagua.