Seguridad Celaya: Reconoce Obispo aumento de violencia

Celaya, Guanajuato.- El Obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, expresó que Celaya no es una de las ciudades más violentas, aunque sí se ha registrado un aumento en la violencia, algo que se debe erradicar.

Ante ello, hizo un llamado para dejar de hacer el mal en la ciudad, y a las personas que cometen estos actos les pidió se arrepientan.

“No hay domingo que no comentemos algo de los asesinatos, no es para alabarnos, no es una alabanza decir que Celaya tiene el mayor crimen, no es cierto. El estado no tiene el primer lugar, no es una alabanza, hay muchos crímenes, desorden, quiero invitar a los que lo hacen, muchos se dicen cristianos, a que cambien, a que se arrepientan si quieren participar con Dios, por más que crean que tienen asegurado, por que les pagan o toman lo que no es suyo, que tienen poder y dinero, eso es por el momento”, señaló.

Expresó que ha habido crímenes con un grado fuerte de violencia, y dijo que el dinero no paga la vida de las personas.

“Un crimen tan feo, que hayan echado una bomba a un taxi que llevaba pasajero, qué dinero paga eso, Dios les va cobrar, que se arrepientan, pero que se arrepientan, creen que no hay Dios que les pida cuentas, sí les va pedir cuentas y eso es clarísimo”, señaló.

Además pidió a los agresores dejen de hacer el mal y se ganen el pan con honedtidad.

Destacó que cada ciudadano tiene que hacer su papel y plantearse qué se debe hacer para cambiar la situación.

“No podemos alabar de ninguna manera, y no basta lamentarnos, debemos ver qué nos toca hacer para que haya paz, reconstruir el tejido social, es una pregunta que debemos hacernos todos, no va venir nadie a cambiar la situación como por arte de magia, ningún partido político, todos prometen que se va acabar la violencia, pero no dicen cómo”. señaló.

“No es cierto, prometen que se va acabar la violencia, pero si no tiene programa, no hay programa realista y no es tan facilito, ya han visto cómo viene la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina y sigue la cosa igual, los desfiles no sirven de nada”, comentó.

Expresó que los celayenses como ciudadanos debemos preguntar qué nos toca hacer para llegar a tener paz.