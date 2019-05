Seguridad Ciudadana buscarán alternativas para “Tacos Samy”

Irapuato.- Tras el anuncio de cierre de varias sucursales de la taquería “Tacos Samy”, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato señaló que buscarán hacer contacto con la empresa, para buscar alternativas de apoyo.

Así lo dio a conocer ayer.

A través de un comunicado, indicaron que la Secretaría no cuenta con registros de reportes por la comisión de delitos en cualquiera de las sucursales de “Tacos Samy”, lo que no significa que no fueran víctimas de algún delito y que medien denuncias interpuestas directamente ante el Ministerio Público.

El cierre de Tacos Samy en Irapuato y de cualquier empresa, cualquiera que sea su tamaño, siempre será lamentable, más si la decisión se toma por motivos de seguridad, un fenómeno que nos afecta a todos”, indicaron.

Busca a empresa

Dieron a conocer que a través de la Dirección General de Economía y Turismo y de la Secretaría de Seguridad, estarán haciendo contacto con la empresa en la búsqueda de alternativas sensibles a los trabajadores.

Comentaron que también están en comunicación y coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para la atención del caso.