Atacan con bombas molotov en casa de candidato de Dolores Hidalgo

Dolores Hidalgo, Guanajuato. El candidato independiente a la presidencia municipal de Dolores Hidalgo, Julio González Landeros, denunció un ataque con bombas molotov en su casa.

Hoy el candidato presentó ante la Fiscalía General del Estado la denuncia por daños en la fachada de una de sus propiedades donde se registró el incendio.

El candidato independiente relató al medio de noticias local TV Independencia que fue el martes 23 cuando llegó al domicilio de la calle Toronja y se dio cuenta que el portón de madera presentaba daños, y que además, había restos de un depósito plástico (botella) también quemada, así como aroma a combustible, al parecer utilizado para provocar el fuego.

Al preguntar a los vecinos le dijeron que escucharon ruidos por la madrugada, pero fue hasta que amaneció cuando vieron que le habían prendido fuego a la entrada del domicilio.

“Cuando llego a ver la propiedad me di cuenta que había una botella olía demasiado a gasolina y estaba manchado el portón de combustible parecía una bomba molotov, no se la verdad quién intentó hacer estos daños a mi propiedad y por eso estoy interponiendo mi denuncia”

“Que yo sepa no tengo problemas con nadie, pero quizá como ya iniciará todo el tema político quiero pensar que por ahí pueda venir este tipo de acciones que quizá los punteros no envíen a hacer esto, pero hay gente cercana a ellos que piensen con este tipo de cosas amedrentarnos pero no lo van a lograr al contrario nos fortalecen para seguir adelante.”