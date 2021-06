Guanajuato.- Al terminar el sexenio (el 26 de septiembre del 2024) todos los delitos, incluido el homicidio doloso, deberán estar por debajo de como se tenían al inicio del mandato en ese mes del 2018, comprometió el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“Ese fue el compromiso y lo hago otra vez públicamente: cuando yo entregue Guanajuato va a tener en todos los índices mejores números que cuando lo recibí. Con menos homicidios que en el 2018, menos robos, secuestros, en todo”, aseguró en entrevista para Periódico AM.

Más allá de que hay una baja en las víctimas de homicidio doloso en Guanajuato este año en alrededor del 20%, hemos sido testigos de asesinatos a políticos de todos los partidos, desapariciones, menores víctimas también, y terribles masacres como la del pasado lunes en Salvatierra. ¿Hasta cuándo estaremos así?

Es un proceso en el que hemos apostado a liberar a Guanajuato de la violencia y devolverle la paz de manera definitiva. A nivel nacional hay historias, te pongo el caso de Ciudad Juárez (Chihuahua), donde ha habido intervenciones importantes de Gobiernos federales anteriores y recuperan territorios y hay una paz.

Ustedes en AM señalaban que Tamaulipas le ganó a la delincuencia, que gracias a la transparencia de la Fiscalía, y ahora esta masacre en Reynosa, las circunstancias cambian, lo que queremos es una paz duradera. Y para ello se requiere de un fortalecimiento institucional y un trabajo coordinado con la Federación.

El Gobernador expuso que seguirán con la política de construir desde abajo con el fondo estatal para el fortalecimiento de las policías municipales, tener la Policía Estatal mejor pagada, una Fiscalía fuerte, y una buena relación con la Guardia Nacional, Ejército y la FGR, que dijo ya se nota en una baja en incidencia delictiva.

“Sin embargo todavía existen hechos como los que comentas y tenemos que trabajar todos los días. Estamos lejos de la meta pero hemos avanzado mucho”.

Respecto a la alerta nivel 3 que emitió el Gobierno de Estados Unidos para reconsiderar viajar al estado de Guanajuato, Sinhue Rodríguez puntualizó que se trata de “un tema complicado, hay que trabajar duro para salir de ella, con mucho esfuerzo los guanajuatenses podamos volver a vivir en paz como lo anhelamos”.

Anotó que no pueden negar que el 2020 fue el peor año de violencia en Guanajuato, pero que a partir de la captura de líderes criminales y el desmantelamiento de grupos delictivos, poco ha poco ha ido bajando.

“Yo estoy seguro que el próximo año, teniendo ya en cuenta los números del 2021, vamos a poder salir de esa lista”.

¿Hay coordinación, hay recurso, qué falta entonces para frenar la violencia?

Es un proceso, no es un tema que se resuelva de la noche a la mañana como muchos ilusamente creen, te pongo el ejemplo de Tamaulipas. Estamos en dos líneas de acción: lo urgente que es acabar con la violencia; y por otro lado acabar con las adicciones porque mucha de la violencia es por el control de la plaza.

La compra del Estadio

En otro tema Diego reiterlo que planteó el pasado 3 de marzo: que el Estado está dispuesto a apoyar al Municipio para comprar el Estadio León y terrenos aledaños.

“No hemos platicado de estos temas (con Alejandra Gutiérrez), yo lo hice público y lo digo nuevamente: está la disposición del Gobierno del Estado de apoyar al Municipio si así lo requiere para la compra de este inmueble que creo que es valioso para la ciudad, pero si también el Ayuntamiento considera que no es la vía, no tenemos problemas hay muchas necesidades en el estado, el compromiso sigue”.

Agregó que no sabe por qué no avanzó su propuesta, pero que no tiene prisa.

“Está dentro del polígono León MX y sería bueno que quedara en manos de los leoneses y no de un particular, pero es una decisión de los leoneses que están representados en un Ayuntamiento y hay que respetar estas decisiones”, indicó.

Del proyecto del nuevo Estadio León dijo no tener información del Grupo Pachuca.

Gira a Europa y China

A fines de agosto pisará Alemania, Suiza, Italia y Francia, en donde comentó que espera cerrar tratos con empresas para ampliar plantas que ya tienen en Guanajuato y otras que inviertan por primera vez. Además de afianzar la relación con la Hannover Messe en donde el estado tiene un espacio en la feria alemana.

En China el objetivo es aprovechar las nuevas condiciones del T-MEC que obliga a producir con un mayor contenido regional, lo que abre una oportunidad tanto para la proveeduría local, pero también atraer plantas que hoy fabrican en otras regiones.

“Va a llegar un punto donde el 70% de las partes con las que se fabrica un automóvil tendrán que ser de la región (México, EUA, Canadá), y muchas de las empresas que están aquí sus proveedores están en China hay que buscarlos y ofrecerles que se vengan a Guanajuato”, anotó.

Otro tema son las alianzas que se tienen con Huawei y Alibaba Business School.

Ambiente y obras en León

Diego habló también del plan de Política Ambiental que presentó esta semana en un evento en el Parque Metropolitano de León, que incluye 9 compromisos, los cuales dijo tienen el propósito de aportar en la lucha global frente al cambio climático.

En lo concreto adelantó que por primera vez se contará con un Vivero Estatal (ubicado entre Villagrán y Salamanca) que iniciará con 20 hectáreas para que el Estado produzca sus propios árboles e incrementar las acciones de reforestación.

Para León aseguró que “hay un proyecto muy ambicioso que es la reconversión de las ladrilleras, es un tema fundamental y estamos dispuestos a apoyar este tema”.

En otros proyectos planeados para León en los siguientes tres años, adelantó el respaldo para que el Distrito León MX se integre como un espacio público atractivo para los leoneses y visitantes durante todo el año, y no sólo en los días de Feria, uno de los puntos que más se ha discutido.

También confirmó que están por arrancar la obra, junto con la Federación, del proyecto de modernización del entronque a Comanjilla en bulevar Aeropuerto.

Y sigue en pie el plan de convertir el antiguo Hospital General de la 20 de Enero en un Hospital de Traumatología, aunque por lo pronto sigue siendo un Hospital de atención COVID-19 y así se mantendrá hasta no superar totalmente la pandemia.

Programa ‘Mentefactúralo’

Del plan del “Valle de la Mentefactura”, se le preguntó que desde finales del año pasado se anunció una bolsa de 100 millones para proyectos de innovación. En julio saldrán las convocatorias para acceder a este recurso ¿en qué se va a invertir?

Explicó que el programa “Mentefactúralo” estará dirigido a apoyar proyectos de emprendedurismo en negocios, pero también en lo social, ambiental y otros.

“(Dirigido el fondo) Más para pequeñas empresas, jóvenes emprendedores y parques de innovación. Un capital semilla que le sirva a los jóvenes para arrancar los proyectos y acceder a otro tipo de financiamientos más grandes”, apuntó el gobernador Rodríguez Vallejo

Matrimonio igualitario ‘es un asunto del Legislativo’

El gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, evitó comprometer una postura respecto al matrimonio igualitario y dejó el asunto en manos del Poder Legislativo del estado.

AM le preguntó que en el marco de “mes del orgullo” la comunidad LGBT+ demanda, entre otras cosas, el reconocimiento de los matrimonios igualitarios:

¿Cuándo será esto posible en la legislación civil del Estado de Guanajuato?

“Ese es un tema Legislativo, yo respeto mucho al Poder Legislativo, nunca he intervenido en los otros Poderes y yo espero que sea una respuesta que den ellos”.

Se le puntualizó que si como Ejecutivo haría un llamado al Legislativo a avanzar en este tema, puesto que iniciativas ya hay varias, pero nunca se han analizado , como señala hoy AM.

“Yo he sido muy respetuoso siempre del trabajo Legislativo, lo que sí te puedo decir es que en Guanajuato ya se pueden casar personas del mismo sexo, se han casado muchísimas y quien lo desee lo puede hacer”, apuntó el Mandatario panista.

Se le aclaró que solamente lo pueden hacer pero a través de un amparo y remató el mandatario:

“Si hay un tema legal que se tenga que corregir ahí está el Poder Legislativo, los ciudadanos que les pagamos a los diputados hay que ponerlos a chambear ¿no?”.

“En Guanajuato se pueden casar sin problema, el Gobernador no se opone...Si hay un problema legal que lo resuelva el Legislativo”, concluyó Sinhue Rodríguez.

MCMH