Seguridad Guanajuato: Policías trabajan en peligro extremo, autoridades 'los abandonan' y la sociedad los rechaza

León, Guanajuato.- La extrema violencia que padece el estado de Guanajuato alcanza a corporaciones de Seguridad Pública. En poco más de cuatro meses han sido asesinados 23 policías en activo.

En Guanajuato suman 245 asesinatos de policías en activo de 2018 a la fecha, de acuerdo al registro de AM. Esto ubica al estado como el más letal y peligroso de México para ser agente de Seguridad Pública.

Guanajuato tiene muchos más policías asesinados que todo Estados Unidos.

En este mismo periodo el país gobernado por el presidente Joe Biden ha reportado 169 oficiales caídos por crímenes violentos, según indican datos del FBI en el informe Law Enforcement Officers Killed and Assaulted (LEOKA) y de la asociación The Officer Down Memorial Page.

El informe LEOKA registra 168 oficiales asesinados entre 2018 y marzo del presente año. Mientras que The Officer Down Memorial Page extiende su conteo hasta mayo y documenta solo un elemento más asesinado en EU.

Es decir que en los últimos 40 meses Guanajuato ha registrado 45% más asesinatos de policías que los que se han reportado en todos Estados Unidos, que cuenta con más de 700 mil elementos de Seguridad Pública y una población 50 veces mayor que el estado.

Este año han ocurrido 23 homicidios dolosos de oficiales de los tres niveles de Gobierno en Guanajuato. También cinco ex agentes fueron ultimados, según documentó “Causa en Común”.

El último hecho sucedió cuando Paulo Sergio Silva, elemento de la Policía Municipal de León fue abatido a balazos tras atender un reporte por violencia intrafamiliar en la colonia Saucillo de la Joya.

TE PUEDE INTERESAR: Hoy Paulo cumpliría un año como policía, lo asesinaron dos días antes

Erick Guzmán González, investigador de “Causa en Común”, señaló que en Guanajuato se ha desprotegido a los elementos de Policía.

Lo que nosotros venimos comentando como asociación es que realmente el estado no ha tenido la capacidad para dar a las fuerzas de Seguridad Pública una capacitación realmente eficiente que pueda disminuir este tipo de sucesos, pues se ha desprotegido a las fuerzas de Seguridad Pública y los policías están mal pagados, mal capacitados y mal equipados”.

Agregó que los policías no tienen herramientas suficientes para desempeñar su labor.

“Ellos trabajan en condiciones de peligro extremo, en unas jornadas extenuantes y que comprenden una labor eficiente para los policías. Aunado a esto también encontramos un abandono por parte de la sociedad y el rechazo a las fuerzas de seguridad. Es una discriminación, pues muchos no se sienten seguros por parte de los elementos”.