Guanajuato.- Guanajuato inició la semana con 6 víctimas de homicidio, entre ellas un menor de edad que murió por una bala perdida durante un enfrentamiento entre policías y civiles en la colonia Los Naranjos, en Celaya.

Una persecución y una balacera entre policías y delincuentes desataron el terror en calles de Celaya.

Un joven y una mujer fueron alcanzados por las balas; dos policías resultaron lesionados durante el tiroteo; y cuatro hombres fueron detenidos con armas largas.

Minutos antes de las 6 de la tarde de ayer, un grupo de hombres armados intentó ingresar a una casa ubicada en la calle Los Naranjos de la colonia del mismo nombre, por lo que vecinos reportaron los hechos a las autoridades.

Debido a que en la zona había una patrulla de la Policía Municipal, acudieron al reporte y al llegar fueron agredidos a balazos, por lo que los preventivos repelieron la agresión y se inició una persecución.

En el intercambio de disparos, una mujer que se encontraba en la calle resultó con lesiones de una bala perdida, por lo que después fue trasladada al hospital.

Además, se registraron daños en al menos dos vehículos que se encontraban estacionados en las calles.

Los delincuentes se fugaron con dirección a las colonias Hacienda del Bosque, Villas del Bajío, para salir hacia el camino a San José de Guanajuato.

A la altura del camino a San José de Guanajuato y el Eje Norponiente, se registró un nuevo intercambio de disparos debido al apoyo de más patrullas municipales, estatales y federales.

Estuvo muy feo, fueron muchos balazos, solo me asomé por la ventana y vi cómo se iban tirando plomazos los malos y los polis, no quise salir, me dio mucho miedo”, dijo una vecina.