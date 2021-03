Atribuyen masacres en Guanajuato a disputas de grupos criminales

Guanajuato.- El especialista y analista en seguridad David Saucedo atribuyó que las masacres en Guanajuato son conflictos entre grupos criminales.

"El repunte llama la atención que se genera con multihomicidios", explicó el analista.

Comonfort, Pénjamo y León son los sitios donde las células más debilitadas son arrasadas por contrarios, a la par de la llegada de la Guardia Nacional que genera un efecto cucaracha.

AM publicó ayer que durante la última semana se han producido en Guanajuato seis masacres con saldo de 22 víctimas.

La Guardia no se dedica y no suelen trabajar de la mano con Fiscalía para hacer detenciones, que bueno que están aquí y generan efecto cucaracha a la zona, el problema es que no están de forma permanente".