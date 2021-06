Llegan al Cereso de Irapuato para exigir justicia para Christian

Irapuato, Guanajuato.- Familiares y conocidos de Christian, el niño de 12 años que murió al disparar un policía cuando detenía a sus papás en la colonia Ampliación Las Américas, se manifiestan afuera de las instalaciones del Cereso municipal para exigir justicia y respuestas del hecho.

Con gritos como: “Policía asesino, mataste a un niño”, “que pague”, “justicia, justicia, justicia” y “asesino” es que piden y exigen justicia por el menor.

Maricela, tía del menor fallecido el lunes, acudió hasta las instalaciones del Centro de Readaptación Social para reunirse con el director de la Policía Municipal, Daniel Pérez Flores, para exigir justicia por la muerte del menor y un avance en la investigación de los hechos.

Cuando llegamos acompañados por más gente nos dijo que nos pasáramos algunos para que no estuviéramos afuera gritando, pero ya dentro no me daba respuestas de nada, le dije que no veníamos a perder el tiempo ni a causar lástima”, dijo Maricela.