Irapuato, Guanajuato.- La explosión de un tanque de gas dentro de una vivienda en el Residencial Floresta, en Irapuato, provocó un incendio que devoró todo el patrimonio de una familia. Afortunadamente no hubo muertes que lamentar ni heridos, pero a través de redes sociales han pedido ayuda de los internautas para recuperarse.

Vecinos ayudaron a sacar algunos de los muebles antes de que el fuego los devorara. Fotos: staff AM

El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 de la tarde sobre la calle Zarzaparrilla casi esquina con la calle Paseo Floresta del Residencial Floresta. Aparentemente no había nadie en la casa al momento de la explosión.

Tras una llamada de auxilio llegó al 911, elementos de la policía, Bomberos, Protección Civil y Tránsito Municipal se dirigieron al lugar. A su arribo se percataron que de la casa salía humo negro y fuego.

Vecinos se acercaron a ayudar a extinguir el fuego con cubetas.

Algunos vecinos intentaron sofocar el fuego con cubetas con agua, mientras otros más lograron sacar algunos muebles y ponerlos a salvo del fuego.

Una gran columna de humo saliendo de la casa advirtió a los vecinos.

De inmediato el personal de Bomberos trabajó en el sitio y logró sofocar el incendio. Aún se desconoce lo que originó la explosión. Habitantes de la vivienda llegaron al sitio y no daban crédito a lo que había sucedido minutos antes.

Una vez controlado y sofocado el incendio, el personal de bomberos brindó algunas recomendaciones a los dueños de la vivienda y después se retiraron del lugar.

El fuego consumió por completo el interior de la casa.

Piden ayuda a través de Facebook

A través de redes sociales, la hermana del dueño de la casa pidió ayuda de la ciudadanía Irapuatense para poder conseguir ropa para sus sobrinas quienes perdieron todo en el incendio.

“Gente hoy la casa de mi hermano mayor sufrió un incendio, fue pérdida total de todo... El tiene dos hijas de 10 y 2 años, afortunadamente no sufrieron daños alguno pero perdió todas sus cosas, necesito de su ayuda, si pueden apoyarme con donaciones de ropita, zapatos o cositas para las niñas, dinero, alimentos, etc , lo que sea por favor… Comuníquese conmigo quien pueda y si pueden compartir para que me ayuden, les dejo mi número 462-329-4715”, escribió la hermana.

MCMH