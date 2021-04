Irapuato, Guanajuato.- El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez negó que Irapuato se encuentre entre las 50 ciudades más violentas del mundo, como lo señala el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C.

Ciudades como Irapuato y Celaya aparecieron en las primeras cinco posiciones del ranking realizado por dicha asociación, al contar con las tasas más altas en homicidios durante 2020.

Tras concluir la Sesión de Ayuntamiento de este miércoles, Ortiz Gutiérrez enfatizó que este es un “supuesto estudio”, de un consejo ciudadano que no es un órgano técnico validado por ninguna instancia, por lo que sus números y documentos son simple y sencillamente para quien quiera tomarlos y ser sorprendidos.

Este organismo no es reconocido por ninguna instancia como un órgano técnico con validez como para emitir algún tipo de publicaciones o estadísticas como las que menciona, segundo, esta metodología que utiliza dicho organismo, que no se con qué fines haya sido creado, no se para efectos de campaña, habla de la poca ética y de la poca dignificación de los cuerpos de seguridad”, refirió.