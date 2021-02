Previenen robos en tiendas comerciales de Irapuato

Irapuato.- El trabajo que han realizado la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato y comerciantes ha sido importante para prevenir los robos en distintas cadenas de tiendas comerciales, comentó el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Juan Manuel Ramírez.

Del 2018 a la fecha, integrantes de la ANTAD realizan reuniones mensuales para analizar y mejorar las estrategias que permitan una comunicación eficaz entre las empresas y autoridades para prevenir robos, reaccionar ante estas situaciones y buscar medidas preventivas.

El presidente de la asociación comentó que en el comparativo de 2019-2020, han disminuido los robos en tiendas comerciales y lo que ha dado un ahorro de 6 millones de pesos.

El problema de la seguridad es compartida entre todos; entre todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que esto funcione, no le podemos dejar todo en manos de las autoridades porque ellos no van a poder, no podemos dejarlo todo en manos de la empresa”, comentó.