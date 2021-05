Calla López Santillana sobre caso de Brandon Velázquez

León, Guanajuato.- Durante la sesión de Ayuntamiento, las regidoras de oposición exigieron que se investigue y esclarezca el caso de presunto homicidio de Brandon Velázquez Vilches, sin embargo, a esta exigencia no hubo una respuesta del alcalde Héctor López Santillana.

En su intervención en Asuntos Generales, la regidora de Morena, Gabriela Echeverría González, exigió investigar el caso del joven de 24 años que presuntamente fue asesinado luego de salir de un bar y tomar un taxi verde en donde se presume fue drogado para posteriormente robarle sus pertenencias y luego lo tiraron rumbo a la salida a Silao.

“Exijo una investigación a fondo para esclarecer el caso y prevenir más muertes y asaltos de este tipo, ya que hoy para Brandon es demasiado tarde, pero cabe mencionar que sí podemos asegurarle y comprometernos en asegurarle la calidad en un proceso legal y que se le haga justicia”, aseguró.

Echeverría González apuntó que luego de este caso salieron a la luz muchos otros donde personas comentan haber pasado por la misma situación de Brandon, en que se suben a un taxi y son drogados para robarles sus pertenencias.

“Pido que se considere el uso y el destino del presupuesto estatal dirigiéndolo hacia acciones concretas y certeras en el tema de seguridad.

“También me sumo a la petición del esclarecimiento del caso de Brandon, la verdad me preocupa y me indigna… El padre lo que pide es que le digan qué pasó, porque veo aquí que pasan los millones de pesos en temas de seguridad, pero la ciudadanía no ve el beneficio”, indicó la regidora de Morena, Vanessa Montes de Oca Mayagoitia.

Sin respuesta

El miércoles por la tarde la familia de Brandon, junto con decenas de personas, salió a marchar para exigir justicia y pidió ser recibida por el alcalde Héctor López Santillana, pero esto no pasó y durante la sesión ni siquiera tocó el tema.

Con aplausos alumnos de baile se despidieron de su maestro Brandon, en la manifestación del miércoles, frente a la Presidencia de León. Foto: Omar Ramírez

Y por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de un tuit únicamente se informó que el secretario Mario Bravo Arrona se reunió con el director de transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado, Guillermo Gama.

“Sostuvieron una reunión en la que acordaron reforzar la coordinación operativa desde el ámbito de sus atribuciones, con el objetivo de brindar mayor seguridad a la ciudadanía”, indicó la SSP sin dar mayores detalles de la coordinación.

AM solicitó una postura del Alcalde respecto al mismo tema, sin embargo, ésta no fue concedida. “La postura por el momento es la atención que dio ayer (miércoles) Marco Antonio García Monzón a los familiares”, indicó Comunicación Social del Municipio.

Brandon era maestro de baile y emprendió el restaurante Tacovid.