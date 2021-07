León, Guanajuato.- Dos policías municipales resultaron lesionados luego de caer de una patrulla al ser chocada por una camioneta.

Los preventivos conducían a exceso de velocidad y sin torreta de acuerdo a información de vecinos.

Cinco detenidos que eran trasladados en la patrulla resultaron ilesos.

El hecho ocurrió a las 11 de la noche sobre el cruce de la calle Padilla y Jalisco, en la colonia Chapalita.

Los policías viajaban sobre la batea de la unidad 256 ya que minutos antes habían acudido a un reporte de riña campal en la zona.

Delante de ella circulaban dos patrullas más sobre la calle Padilla en dirección al bulevar San Juan Bosco.

Sobre la calle Jalisco circulaba un hombre en dirección al bulevar Manuel de Austri en una camioneta Chevrolet Express.

Al llegar a dicho cruce el conductor detuvo su marcha ya que las dos patrullas que iban por delante pasaron a exceso de velocidad.

Me detuve, porque pasaron rápido y no traían las torreta encendidas cuando avance salió otra y ya no me pude detener", dijo el conductor de la Chevrolet.