León sufre “guerrilla” entre grupos criminales, sostiene experto

León, Guanajuato.- León es el campo de batalla de una “guerrilla” entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, que busca consolidar su dominio y decenas de pandillas locales que luchan por mantener su territorio.

ADEMÁS: Bajan robos en León, pero homicidios siguen en aumento

Lo anterior lo afirmó el experto en seguridad pública, David Saucedo, que estimó que el cártel ya controla el 40% del territorio de León e intenta expandir su influencia a toda la ciudad.

Saucedo explicó que, esta “guerrilla” es el principal motivo por el que los niveles de violencia han crecido en León y es que el cártel no solamente está en guerra con la asociación delictiva Unión León.

ADEMÁS: El narcomenudeo en León está desatando la guerra

También tiene una pelea en decenas de colonias con pequeñas bandas que se dedican al narcomenudeo y otros ilícitos, pero no son delincuencia organizada.

“El Cártel Jalisco está encontrando una resistencia férrea tanto de la Unión León, que es la más organizada y también hay algo inesperado e insospechado y es que pequeñas bandas, pandillas y narcomenudistas solitarios que no los teníamos en el radar y que es delincuencia dedicada al narcomenudeo que no formaba parte de la estructura organizada criminal, se trata de personas que tenían pequeños cotos, esquinas, calles y colonias, que son territorios muy pequeños”, dijo en entrevista con AM.

Mencionó además que el cártel avanza y disputa otro 20% de la ciudad, pero con enemigos que no tienen una estructura, ni un mando es como pelear con “un monstruo de mil cabezas”

“Hay todavía una ofensiva del Cártel Jalisco contra la Unión León y la Unión León sigue retrocediendo y cediendo espacios y todavía no hay una contraofensiva como tal”, consideró el experto.

ADEMÁS: Impunidad ha causado ola de violencia en León, opina experto en seguridad pública

MCMH