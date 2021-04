FOTOS. Empresario enfrenta a golpes a ladrones armados

León, Guanajuato.- Cámaras de seguridad grabaron en video el momento en que un joven empresario enfrentó a tres delincuentes armados que intentaron asaltarlo dentro de una tienda de autoservicio en la carretera León - Comanjilla.

Los ladrones sorprendieron al empresario mientras compraba un refresco. Foto: staff AM

Los hechos ocurrieron a las 2:00 de la tarde de este viernes en una tienda sobre la carretera León - Silao - Comanjilla.

El joven empresario llevaba una mochila con dinero en efectivo que iba a depositar a un banco del Puerto Interior, pero se detuvo en la tienda para comprar una bebida.

Estaba formado para pagar un refresco. Entraron dos sujetos pistola en mano y me apuntaron. Me arrebataron la mochila y cuando se iban los enfrenté a golpes”, platicó a AM.

"Fueron segundos de angustia”

El empresario comentó que lo golpearon con las cachas de las pistolas, ya que aunque uno de ellos intentó dispararlo, se le “trabó” el arma.

Uno cortó cartucho, pero la pistola se le trabó y no logró disparar, gracias a Dios. Fueron segundos de angustia. Vivo para contarlo”, compartió.

Afuera, un tercer cómplice los esperana en un automóvil Platina verde militar, en el que finalmente huyeron.

Uno de los delicuentes parecía menor de 30 años, mientras que se presume que el otro tenía aproximadamente 50 años.

El empresario logró recuperar la mochila.

Un tercer cómplice los esperaba en el estacionamiento.

Los asaltos en la carretera León-Silao siguen a la orden del día, en los límites de los dos municipios.

Casi un kilómetro de carretera León - Silao está a merced de delincuentes

En casi un kilómetro, la ausencia de policías facilita la tarea de los delincuentes; AM comprobó que no hay ninguna vigilancia y no pasan unidades de seguridad, salvo de la Guardia Nacional, que cuidan la carretera.

